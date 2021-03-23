Yakakent zabıtadan market denetimi
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Yakakent zabıtadan market denetimi

23.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:15
Yakakent zabıtadan market denetimi

Samsun'un Yakakent ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında marketlerde denetimlerde bulundu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında marketlerde denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanması ile hijyen, iş yeri ruhsatı ve fiyat denetimlerini sürdürdü. Gıda satışı yapan iş yerleri denetimlerinde fahiş fiyat uygulaması denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, etiketteki fiyat ve gramaj ile kasadaki fiyat ve gramajın kontrollerini sağladı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen uyarıların da bulunan ekipler, kurallara uymadığı belirlenen iş yerleri hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi. - SAMSUN

Yakakent zabıtadan market denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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