Yakakent'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 55 FK 732 plakalı otomobil yol kenarında bulunan elektrik kablolarına çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.