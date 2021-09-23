Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri

Samsun'un Yakakent ilçesinde servis sürücülerine "Öğrencilerin Taşıma Güvenliği" konulu seminer verildi.

YAKAKENT, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde servis sürücülerine "Öğrencilerin Taşıma Güvenliği" konulu seminer verildi.

Kozköy Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis sürücülerine yönelik, taşımada çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemlerin alınması konusunda yapılan bilgilendirmede yapıldı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Levent Özyünsel, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Ercan Yaman ve Yakakent Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Orhan Değer tarafından verilen seminerde, 'Karayolları Trafik Kanunu', ' Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği' ile şoförlerin uyması gereken trafik kurallar hakkında okul servis şoförleri slayt eşliğinde bilgilendirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu bakanlık genelgesine alınan önlemler, uyulması gereken kurallar ve salgınla mücadele kapsamımda öğrenci servisi taşımacılığında hijyen kuralları, dikkat edilecek hususlar ile uyulması gereken kurallar katılımcılara anlatıldı. - SAMSUN

Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Meral Akşener Murat Kurum
Magazin Acun Ilıcalı Şevval Şahin Amelia Hamlin
Spor Cristiano Mario Balotelli Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Varank Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yakakent'te servis sürücülerine taşıma güvenliği semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:41:26. #1.12#