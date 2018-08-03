Yakakent'te Kaza: 2 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 55 GR 820 otomobil, Yakakent girişinde yola çıkan Y.O.'nun kullandığı 57 FJ 229 otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN