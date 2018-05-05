Yakakent Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri

Samsun'un Yakakent ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşlerinin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, liman mevkisindeki şenlikte yaptığı konuşmada, göreve dün başladığını hatırlatarak, "Batı bölgesinden olduğum için insanların bölge ayrımcılığı yapıyor diye düşünmelerini istemediğimden ilk programı doğu bölgesinde yapmaya karar verdim. İkinci programım da Yakakent'e nasip oldu." dedi.

Hıdırellez'in millete mal olmuş bir değer olduğunu vurgulayan Şahin, güreşlere katılacak sporculara da başarı diledi.

Şahin, son dönemlerde Türkiye üzerine çok kirli oyunlar oynanmak istendiğine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ne zaman güçlü bir adım atsa önü kesilmek isteniyor. O bakımdan birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekmektedir. Türk milleti olarak hür ve bağımsız şekilde varlığımızı devam ettireceğiz. Onun için bizim bir ve beraber olmamız lazım." diye konuştu.

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ise Hıdırellez'in geçmişle gelecek arasında köprü kuran, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliği güçlendiren bir değer olduğunu söyledi.

Konuşmaların ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından farklı boylarda 180 güreşçinin katılımıyla karakucak güreşleri başladı.

Başpehlivanlıkta 18 güreşçinin arasından şampiyonluğu Yalçın Sözer kazandı. Sözer, böylece üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Güreş ağalığını ise 25 bin lira ile iş adamı Birol Korkmaz elde etti. Şenlikte katılımcılara Yakakent keşkeği ikram edildi.

Şenliğe Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Yakakent Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Gürkan Demir, Yakakent Emniyet Amiri Murat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Günel, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Selahattin Alkan ile vatandaşlar katıldı.