Yakakent Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Yakakent Belediyesinin "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Yakakent Belediyesinin "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, yaptığı açıklamada, vatandaş ve çevre odaklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevreye yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Kıyma, atıkların geri dönüşümü konusundaki çalışmaları sonucunda "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandıklarını dile getirdi.

Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ile çevre sorunlarının çözümü konusunda çok hassas davrandıklarına işaret eden Kıyma, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi'ne ilk günden bu yana büyük destek veriyoruz. Çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi, çevreyi koruma adına atılan en önemli adımlardan biridir. Bu konudaki toplumsal hassasiyetin farkındayız. Personelimizin ve hemşehrilerimizin çevre konusundaki duyarlı ve bilinçli tavrı, kararlılıkla bu konuya takipçi olmamızda motivasyon kaynağı oluyor. Doğamızı ve çevremizi koruyarak çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bir yönetim anlayışı içinde misyonumuz temiz Yakakent, temiz çevre ve temiz nefes. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü