Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
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Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

13.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:42
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

ISPARTA'nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyü mevkiinde bulunan Yaka Kanyonu; şelaleler, zengin bitki örtüsü, kuş ve bazı hayvan türleri, renk renk kelebekler ve doğal alanlarıyla ilgi çekiyor.

ISPARTA'nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyü mevkiinde bulunan Yaka Kanyonu; şelaleler, zengin bitki örtüsü, kuş ve bazı hayvan türleri, renk renk kelebekler ve doğal alanlarıyla ilgi çekiyor.

Aksu sınırları içerisinde yer alan Aksu- Yenişarbademli kara yolu üzerinde bulunan Yaka köyünün 4,5 kilometre güneyindeki Yaka Kanyonu her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Toplam uzunluğu yaklaşık 4 kilometre, genişliği ise 2 metre arasında olan Yaka Kanyonu'nda sarp ve yalçın kayalıkların duvar yüksekliği ise 30 metreden başlayıp 100 metreyi geçiyor. İçerisinde birçok şelale ve doğal havuzlar bulunan, zengin bitki örtüsünün yer aldığı kanyonda birçok kuş ve bazı hayvan türleri ile birlikte mevsiminde rengarenk kelebekler de görülebiliyor.

Genellikle kanyona giriş Melikler Yaylası'nın hemen alt kısmından yapılıyor. Eşine az rastlanır nitelikte doğal bir yapıya sahip olan, derin bir kanyon içerisinde rahatlıkla herkesin yürüyebildiği kanyonda bazen küçük şelaleler ve havuzlarla karşılaşmak mümkün. 

 


Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor
Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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