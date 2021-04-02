Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı
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Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı

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Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ede Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Kırşehir'de kampa girdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ede Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Kırşehir'de kampa girdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonun 1.etabını kendi tesislerinden yapan ve ardından 2.etap için Kırşehir'e giden Yeşil-Beyazlılar çalışmalarına devam ediyoruz. Dün başlayan Kırşehir kampı 9 Nisan'da sona erecek.

Yahyalıspor kulübünden yapılan açıklamada, " Bölgesel Amatör Lig yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kırşehir'de kamp yapan takımımız, ilk antrenmanını yaptı. Kırşehir Armas Termal Resort Otel'de 1 Nisan - 9 Nisan tarihleri arasında kamp yapacak. Desteklerinden dolayı sayın Özkan Armutlu'ya teşekkür ederiz. Ayrıca kulübümüze otobüs tahsisinde yardımcı olan, her türlü destek ve katkıyı esirgemeyen Yahyalı Belediyesi'ne ve Yahyalı Belediye Başkanı sayın Esat Öztürk'e teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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