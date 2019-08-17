Yahyalıspor'un 2.etap kampı başladı

Kayseri'yi BAL'da temsil edecek olan Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Erciyes'te 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

17.08.2019 09:45
Yahyalıspor'un 2.etap kampı başladı

Kayseri'yi BAL'da temsil edecek olan Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Erciyes'te 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon hazırlıklarına start veren Yeşil-Beyazlılar 2.etap kamp çalışmalarına Erciyes'te başladı. Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Yahyalıspor'da keyifler yerinde.

Erciyes'te 10-15 gün kamp yapacak olan Yeşil-Beyazlılar ardından çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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