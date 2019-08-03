Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel Açıklaması

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor ilk sezonunda başarılı olmayı hedefliyor. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Erkan Demirel ile yoluna devam eden Yeşil-Beyazlılar yeni sezon umutlu. Yeni sezonda iyi işler başarmak istediklerini belirten Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, "2019-2020 futbol sezonunu hayırlısıyla açmış bulunuyoruz. Tüm takımlarımıza hayırlı bir sezon diliyorum. 10 günlük 1. Etap çalışmasının ardından 10 günlük bir kamp programı düşünüyoruz ve sonrasında hazırlık maçları ile yeni sezona merhaba diyeceğiz inşallah. Şuana kadar 9 transfer gerçekleştirdik şampiyon kadromuzdan 7 oyuncumuzla yeniden anlaştık, bütçemize uygun ve takımımıza faydalı olacağını düşündüğümüz transferleri gerçekleştirip 23 kişilik bir kadro oluşturmak için yönetimimizle birlikte titizlikle çalışıyoruz. Yeni transferlerimiz ve kadrodaki oyuncularımızla iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum BAL ligindeki bu ilk sezonumuzda Yahyalı'mıza ve Kayseri'ye güzel futbol izlettirmek amacındayız. Kısıtlı bir bütçe ile neredeyse tamamı Kayserili oyunculardan kurulu bir kadro ile iyi işler başarmak istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA