Yahyalıspor Kırşehir'de kamp yapacak
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Yahyalıspor Kırşehir'de kamp yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yahyalıspor Kırşehir'de kamp yapacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Yahyalıspor'da kamp tarihi belli oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kayseri temsilcilerinden Yahyalıspor'da kamp tarihi belli oldu. Çalışmalarını Yahyalı'da sürdüren Yahyalıspor'da zorlu Bölgesel Amatör Lig hazırlıkları Yücel Sarıgül yönetiminde devam ediyor. Yarın çalışmalarına yeniden başlayacak olan Yahyalıspor, Kırşehir'de kamp yapacak.

Yarın Yahyalı'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Yahyalıspor futbol takımı 1 Nisan'da Kırşehir Termal Otel'de kampa girecek. Kırşehir'de 4 hazırlık karşılaşması oynayacak olan Yahyalıspor, 10 günlük Kırşehir kampının ardından Kayseri'ye dönecek ve Develispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başlayacak. Kırşehir kampına 25 kişilik kadrosuyla gidecek olan Yahyalıspor'da kadroda 3 kaleci bulunuyor. Ligdeki ilk maçını Develispor ile oynayacak olan Yahyalıspor, BAL Ligi Kayseri Grubu'na galibiyet ile başlamayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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