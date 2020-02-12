Haberler » Spor » Yahyalıspor, galibiyete hasret - Spor

Yahyalıspor, galibiyete hasret

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 hafta sonunda 4 mağlubiyet aldı.

12.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:18
Yahyalıspor, galibiyete hasret

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 hafta sonunda 4 mağlubiyet aldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden ekibi Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında kötü başladı. Yeşil-Beyazlılar ligin ikinci yarısında geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 4 maçı da kaybetti. Galibiyete hasret kalan Yahyalıspor ligin 18. haftasında deplasmanda İdmanyurdu 1925 Spor'a konuk olacak. Yahyalıspor oynadığı bu 4 maçta rakip kalelere 3 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Yeşil-Beyazlılar bir an önce kötü gidişata son vermek istiyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağı İdmanyurdu 1925 Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yeşil-Beyazlılarda tek hedef galibiyet. Ligde geride kalan 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor.


Yahyalıspor son 4 maçında aldığı sonuçlar;


14.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Yahyalıspor


15.Hafta Yahyalıspor 1-2 5 Temmuz İskendersunspor


16.Hafta Ceyhanspor 3-0 Yahyalıspor


17.Hafta Yahyalıspor 1-3 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler