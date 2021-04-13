Yahyalıspor'dan TFF'ye tepki: "TFF yanlıştan dönmeli"
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Yahyalıspor'dan TFF'ye tepki: "TFF yanlıştan dönmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yahyalıspor'dan TFF'ye tepki: 'TFF yanlıştan dönmeli'

Kayseri Yahyalıspor, BAL ile ilgili karar açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

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Kayseri Yahyalıspor, BAL ile ilgili karar açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Yahyalıspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Federasyon bir an önce bu yanlıştan dönmeli. Yahyalıspor olarak lig tarihlerinin açıklanması ile çalışmalarımıza başlayarak sezon öncesi hazırlık kampı ve hazırlık maçları yapıp maddi manevi bir yükün altına girip hazırlanmaya devam ettik. Cuma günü akşam saatlerinde açıklanan karar bizleri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" denildi.

Yahyalıspor'un açıklamasında "Futbolcularımız ve Yahyalıspor yönetimi olarak Türk futbolu için tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik. Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği günlük kararlar futbolun paydaşlarını maalesef zor durumda bırakmaktadır. Daha önce 17-18 Nisan olarak açıklanan tarihlere göre tüm takımlar maddi ve manevi yükün altına girip emek vermiştir. Liglerin başlamasına 1 hafta kala alınan bu karar bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı bu saçma ve yanlış karardan biran önce dönmesini bekliyoruz" cümleleri kuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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