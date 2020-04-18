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Kayseri, Spor

Yahyalıspor antrenörü Erkan Demirel: "Bu sene acemiliğimizi attık"

Yahyalıspor Antrenörü Erkan Demirel, BAL'daki hedefleri ile ilgili olarak "Sezon başında hedefimiz kalıcı olmaktı, ligi son iki sırada bitirmemekti ve BAL'ı tanımaktı" dedi.

18.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:53
Yahyalıspor antrenörü Erkan Demirel:

Yahyalıspor Antrenörü Erkan Demirel, BAL'daki hedefleri ile ilgili olarak "Sezon başında hedefimiz kalıcı olmaktı, ligi son iki sırada bitirmemekti ve BAL'ı tanımaktı" dedi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta 21 puan ile 11.sırada yer alan Yahyalıspor, ligin kalan son 4 haftasını en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Bu sezon ligde kalmak isteyen Yeşil-Beyazlılar ardından yeni sezonda daha iyi bir kadro ile üst sıralara oynamayı hedefliyor. Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi tanıma senesi olduğunu ifade eden Erkan Demirel," Geçtiğimiz sezon yani Süper Amatör Küme'de namağlup şampiyon olan bir Yahyalıspor vardı. İlk defa Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecekti Talasgücü ile beraber. Dolayısıyla hem ilçe olarak hem yönetim bu ligi tanımıyordu. Ben Daha önce 2 sezon farklı takımlarda BAL'da mücadele ettim. Ancak teknik adam olarak benim çalışmış olmam yetmiyor, yani bir şeyleri onların da tatması gerekiyor onların da hissetmesi onu iyi tanıması gerekiyordu. Bu sezona başlarken de zaten hedef ilk önce kalıcı olmaktı" dedi.

Ligin ikinci yarısındaki düşüş ile ilgili değerlendirme yapan Erkan Demirel; "Sezon başı fena bir takım oluşturulmadı. Eldeki imkanlara göre, harcanan paralara göre aslında güzel de bir takım oluşturuldu. Çok iyi niyetli bir yönetim kurulumuz var. Birçok takımda birçok oyuncunun karşılamayacağı şartlar oluşturuldu. Devre arasında birçok oyuncumuza çok ciddi teklifler geldi. Oyuncularımızın birçoğuna şampiyonluğa oynayan takımlardan transfer teklifleri geldi. Oyunculara gelen transfer teklifleri belki de sezon sonu bu çocuklara gelmeyecek düşüncesiyle çok komik bonservis bedelleriyle isteyen kulüplere verdik. Bu da tabii çok büyük bir zayıflama getirdi. İlk yarıda oynayan kadrodan transfer olarak giden 4-5 oyuncular, çeşitli sebeplerle ayrılan 2-3 tane daha oyuncular ve bunların birçoğu takımda oynayan oyuncular olunca böyle bir tablonun çıkması gayet normal" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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