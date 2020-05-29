Yahyalı yeni hastanesine ekim ayında kavuşacak Yahyalı'da Kasım 2018 tarihinde temeli atılan 75 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yahyalı'da Kasım 2018 tarihinde temeli atılan 75 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatında, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin 100. Yıl Mahallesi'nde 12 bin metrekare arazi üzerinde hizmet verecek olan devlet hastanesinin Ekim 2020 tarihinde açılması planlanıyor. Hastane inşaatında Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ile birlikte incelemelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk "Ekim 2020 tarihinde açılması planlanan hastanemiz için gerçekten ilçe olarak heyecanlıyız, gururluyuz. Bu yatırımı ilçemize kazandıran herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Öztürk, " İlçe kaymakamımızla beraber hastane sahasında incelemelerde bulunduk. İlçemiz adına gurur duyduğumu belirtmek isterim. Yeni hastanemiz, hem Kayserimize hem de Yahyalımıza yakışacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de güzel işler oluyor. Özellikle İstanbul'da açılan yeni hastaneler, Kayseri'de açılan Şehir Hastanesi ve 36 bin nüfuslu ilçemizde açılacak hastanemiz bizleri gururlandırıyor. Hastanemiz ilçemize yıllarca hizmet verecek. Ben buradan hastane inşaatına temelinden bu seviyeye gelene kadar emekleri geçen Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valilerimize, Sağlık İl Müdürlüğümüze ve ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Yeryüzü Cenneti Yahyalımızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Covid 19 salgını ile mücadeleyi çok iyi yönettikleri için, dünyadaki tüm ülkelere örnek oldukları için, bir Türk olarak, bir belediye başkanı olarak gururlanıyorum. Dualarımızın onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında, " Yahyalı İlçe Devlet Hastanemizin hemen hemen sonuna gelindi. İnşallah Ekim ayı içerisinde buranın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Valimiz, Milletvekillerimiz, Bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Buranın arazisinin ayarlanmasında, imar planında emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilçemize yakışan bir hastane olacak. İnşaat çalışmaları da gayet iyi gidiyor. İş planındaki tarihlere uyulacağı görülüyor. Hastanemizin bu sıkıntılı günlerde büyük hizmet vereceğini umut ediyoruz. Bu zamana denk gelmesi de bizim için güzel bir tevafuk oldu. İnşallah kazasız belasız bir şekilde hastanemizi bitirip Yahyalı Halkının hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA