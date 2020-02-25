Yahyalı, yeni hastane için gün sayıyor

25.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:40

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yapımı devam eden 75 yataklı devlet hastanesi inşaatını ziyaret etti.



Hastane inşaatını Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Yasemin Doğan, İdari Mali İşler Müdürü Yusuf Ulusan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Duran Araç ile birlikte ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, yapılan çalışmalar ve inşaatta gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, "Öncelik Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimliğine bir teşekkürüm var. 36 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Şuan mevcut bulunan devlet hastanemiz, ilçemizi temsil etmiyor. Belediye başkanı seçildiğimiz günden beri takip ettiğimiz bir güzelliğin yapımı hızla devam ediyor. Şuana kadar inşaatımızın yüzde 62'lik seviyesi tamamlanmış durumda. Ben mutluluğumu hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İnşaatı yapan firmamızdan aldığımız tamamlanma tarihi ise Ekim 2020. İnşallah, 2020 yılı Ekim ayında hastanemizin kurdelesini kesmek istiyoruz. Hastanemizin bir taraftan ince inşaatı devam ederken, diğer taraftan da tıbbi cihazlarının alımı ile ilgili süreç devam ediyor. 2020 yılının Türkiye'sinde, insanlarımız bu güzel hizmeti hak ediyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.



Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Yasemin Doğan ise açıklamasında, "İnşallah, Ekim 2020 tarihinde hastanemize tanışmış olmayı umut ediyoruz. Hastanemizin şuan tıbbi malzemeleri alımı ile ilgili ihale süreci devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımız sağ olsun, her açıdan bize destek sağlıyor. Şuan için 25 yataklı olan mevcut hastanemiz de yapabileceğimiz sağlık hizmetini, yeteri kadar yapamıyoruz. Çok sayıda doktor imkanımız olduğu halde, mekan yetersizliğinden dolayı halkımıza gereken hizmeti sunamıyoruz. İnşallah bu hastaneye taşındıktan sonra, çok büyük konfor ve ileri teknikle hastalarımıza daha güzel imkanlar sunacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA