Yahyalı Öğretmenevi sağlık personeli için hazır hale getirildi Yahyalı Öğretmenevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçede görev yapan sağlık personeli için hizmete sunuldu.

Yahyalı Öğretmenevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçede görev yapan sağlık personeli için hizmete sunuldu.

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi s¸artıyla belediyeler ve bagˆlı kurulus¸ları ile bunların kurdukları birlik, mu¨essese, is¸letme ve s¸irketlerce yu¨ru¨tu¨len toplu tas¸ıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanabileceğinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Kaymakam Yunus Emre Altuner ve Belediye Başkanı Esat Öztürk çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, ilçeye yeni yapılan öğretmenevinin eksiklikleri giderilerek hastane personelinin hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA