Yahyalı MYO'nun geleceği için Kayseri Üniversitesi Rektörüne üst düzey ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yahyalı MYO'nun geleceği için Kayseri Üniversitesi Rektörüne üst düzey ziyaret

Kayseri Üniversitesine bağlı Yahyalı Meslek Yüksekokulu'na yapılacak yatırımlarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Yahyalı MYO'nun geleceği için Kayseri Üniversitesi Rektörüne üst düzey ziyaret
29.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:22

Kayseri Üniversitesine bağlı Yahyalı Meslek Yüksekokulu'na yapılacak yatırımlarla ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Önceki Dönem Enerji Tabii Kaynakları Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ile Yahyalı Üniversitesi Yaşatma ve Yaptırma Derneği Başkanı Talha Yapıcı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki gerçekleşen ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato salonunda konuklarına Kayseri Üniversitesi'nin gelişimi ve Yahyalı MYO'nun geleceği ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kayseri'nin birçok ilçesinde bulunan MYO'lar ile ilçelerin kalkınmasına önemli katkı sunan Kayseri Üniversitesi olarak özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda tercih edilebilir bölümler kurarak maksimum verimlilik ile kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Rektör Karamustafa, Yahyalı ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulu'nu da bu çerçevede aktif ve faydalı hale getirmenin çaba ve çalışmaların içerisinde olduklarını söyledi. İlçelerde yerel yönetimlerin desteğinin de önemine vurgu yapan Rektör Karamustafa, ilçelerde kurulu MYO'ların devamlılığının sağlanması ve buraların öğrenciler için cazip hale getirilmesinde üniversitelere olduğu gibi yerel yönetimlere de büyük görev düştüğünün altını çizdi. Rektör Karamustafa, Yahyalı MYO'da mevcut sektörel yapıyı ve iş dünyası yapısını tekrar gözden geçirerek, yerel yönetimler ve bu konuda ilçenin destekçileri ile ileriki zamanlarda iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Önceki Dönem Enerji Tabii Kaynakları Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Yahyalı MYO'nun geliştirilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

İstişare toplantısı, Kayseri Üniversitesi ve öğrencileri, Yahyalı ve Kayseri ile neticede Türkiye için en uygun olanı uygulama ortak görüşü ve fikri ile son erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Sağlık
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi Ekonomi
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti
Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Galatasaray'ın gündeminde Göztepeli Halil Akbunar var
Galatasaray'ın gündeminde Göztepeli Halil Akbunar var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Okan Bayülgen Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Yahyalı MYO'nun geleceği için Kayseri Üniversitesi Rektörüne üst düzey ziyaret - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 10:22:34. #1.14#
title