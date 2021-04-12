Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk girişimleriyle Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk girişimleriyle Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi.

Daha önce 2 aracın Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne hibe edilmesine vesile olan Başkan Esat Öztürk, ilçedeki filyasyon ve aşılama ekiplerinin kullanması için hayırsever desteğiyle Sağlık Müdürlüğü'ne bir araç daha kazandırdı. Aracın Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tesliminde açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; "İlçemizde görev yapan filyasyon ve aşılama ekiplerinin kullanması için ilçe Sağlık Müdürlüğümüze 3 araç hibe edilmesine katkıda bulunduk. Aracımızın 1 tanesini Dedeman Madencilik, 2 tanesini ile İstanbul'daki iş adamlarımızdan Mustafa Yılmaz (Yılmazlar Otomotiv) tarafından hibe edildiler. İş adamlarımıza ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. İlçemize ve Sağlık Müdürlüğümüze hayırlı olsun" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilçe halkına uyarılarda bulunan Başkan Öztürk; "Vatandaşlarımızdan bir isteğim var. Nüfusu bizden çok fazla olan ilçelere göre vaka sayımız oldukça yüksek. Bu bizi üzüyor. Bu işin tahammülü kalmadı. Eğer hayatı seviyorsak, sağlıklı kalmak istiyorsak ve sevdiklerimizi önemsiyorsak lütfen bu konuda dikkatli olalım. Kendimizi korumamız için devletimizin tedbirler koymasına gerek yok. Halkımızdan rica ediyorum, tedbirlere uyma konusunda, evde kalma konusunda, karantina kurallarına uyma konusunda, kabalık ortamlardan uzak durma konusunda dikkatli olsunlar." dedi. Konuşmasında ilçe halkının ve tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı'nı kutlayan Başkan Öztürk; "Ramazan'ımız mübarek olsun. Salgın açısından Ramazan Ayı'ndan ümitliyiz. Bu Ramazanı daha çok evimizde geçirmeliyiz. Vaka sayısının sıfırlandığı günleri tekrar görmeyi ümit ediyoruz." Diye konuştu.

Aracı teslim alan Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan da konuşmasında; "Ülkemizde vaka sayısında oldukça yüksek bir artış var. Bu artış ilçemize de yansıdı. Filyasyon hizmetlerinin arttığı bu günlerde araca olan ihtiyacımız oldukça artmıştı. Sayın Başkanımıza ve hayır sahiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bizi sürekli olarak destelemeye devam ediyor. Biz işimizin başındayız. Filyasyon ekiplerimiz sıkı bir şekilde takiplerine devam ediyorlar. Başkanımız verdiği destek gibi halkımızda bize destek olursa en kısa zamanda salgından kurtulacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi
Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Necip Uysal Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç hibe edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:20:01. #1.15#
title