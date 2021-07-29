Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor
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Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor

Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı ve Ulupınar Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı ve Ulupınar Mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Yangının ilk saatlerinde bölgeye giderek çalışmaları yakından takip eden ve gece de bölgeden ayrılmayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Öncelikle Yahyalı'mıza, Kayseri'mize ve ülkemize geçmiş olsun diyorum. Yangın, yaklaşık 80 hektarlık bir alanda büyük çoğunluğu da örtü yangını şeklinde devam ediyor. Bölge coğrafi açıdan oldukça sarp bir yapıya sahip. Yangını söndürmek için her türlü müdahaleyi yapıyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yangınla mücadelemiz zor şartlarda devam ediyor. Şiddetli rüzgar da yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Temennimiz en kısa zamanda yangını kontrol altına alınmasıdır. Yangının çıkış nedeni kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ben desteklerinden dolayı Kayseri Valisi'ne, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Jandarma Bölge Komutanı'na, Milli Parklar Bölge Müdürü'ne, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü'ne ve Orman İşletme şeflerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yangın yapılan çalışmalara rağmen henüz kontrol altına alınamadı. - KAYSERİ

Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor
Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor
Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor
Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor
Yahyalı'daki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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