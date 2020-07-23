Yahyalı'da Türk Kızılay'a kan bağışı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına katılan Öztürk, ilçe halkını bağış yapmaya davet etti.

Kan bağışının hayat kurtardığını belirten Öztürk, "Koronavirüs nedeniyle kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması ülkemizdeki kan stoklarının düşmesine neden oldu. Kan stoklarını yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay'ının her zaman yanındayız." ifadelerini kulandı.

Başkan Öztürk'ün yanı sıra belediye çalışanları da kan bağışında bulundu.

Kaynak: AA