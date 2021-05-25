Yahyalı'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Yahyalı'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yahyalı'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında kadrolu işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yahyalı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında kadrolu işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında imzalanan sözleşmeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mustafa Taştekin ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yahyalı Belediyesi arasında kadrolu işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi için görüşmelere bugün başladık ve ilk oturumda anlaşmayı sağladık. Sağ olsun başkanımız ile iki yıldır ilk görüşmemizde anlaşma sağlayarak toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Belediyemize de ödeme gücü versin" ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında, " Yahyalı'da ve ülkemizde birçok belediyemiz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği yapıyor. Hizmet-İş Sendikası'nın da her zaman hizmeti ön planda tuttuklarını iyi biliyorum. Sendikamız ile Kocasinan Belediyesi'nden başlayan köklü bir geçmişimiz var. Bugün emeği ve hizmeti ön planda tutmuş bir sendikamız ile 3 yıllık bir sözleşemeye imza atacağız. Toplu İş Sözleşmesi belediyemizde çalışan 8 kadrolu işçimize hayırlı olsun. Rabbim ağız tadıyla yedirsin. Belediyemiz imkanları ölçüsünde işçilerimize katkı sağladık. İşçilerimize çok daha fazlasını vermeyi gönül ister ama dengede tutmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Hem alırken hem de verirken ilçemizin menfaatlerini düşünüyoruz. Gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışarak evlerine helal kazançlarını götüren işçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mustafa Taştekin'de toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmede imzalanmasından dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti. - KAYSERİ

Yahyalı'da toplu iş sözleşmesi imzalandı
Yahyalı'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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