Yahyalı'da tarlada rahatsızlanan genç hastanede öldü Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarlada rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarlada rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Ahmet Şahin, dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının zarar verip vermediğini kontrol için Senirköy Mahallesindeki ayçekirdeği tarlasına gitti.

Komşuları tarafından tarlada yerde hareketsiz yatarken bulunan Şahin, çağrılan ambulansla Yahyalı Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Şahin, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şahin'in ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Kaynak: AA