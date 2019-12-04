Yahyalı'da "Sevgi her engeli aşar" programı

04.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:24

Yahyalı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Sevgi her engeli aşar" başlıklı program düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, dünyadan, insandan, sevgiden haberdar olmayanların gerçek "engelli" olduğunu söyledi.

Programı düzenleyen kişilere teşekkür eden Öztürk, "Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarının ne olduğunu anlamayanlara Allah'tan şifalar diliyorum." dedi.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise devletin engelli bireyleri sonuna kadar desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA