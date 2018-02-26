Yahyalı'da Raftinge İlk Adım

Kayseri'de Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma ekibi, Yahyalı Belediyesinin destekleri ile rafting sporcusu yetiştiriyor.

Yahyalı ilçesinde rafting seçmeleri yapan Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği U19 yaş grubunda ikisi erkek biri kadın olmak üzere 3 takım oluşturdu. Yahyalı Belediyesi Gençlik Merkezinde yapılan eğitimde Dernek Başkanı ve Eğitmen Eğitmeni Mehmet Eskitaş, Kayseri Rafting İl Temsilcisi Hamza Aktaş, rafting sporu hakkında bilgiler verdi. Verilen eğitim sonrası öğrencilere rafting sporunda kullanacakları ekipmanlar tanıtıldı.

Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Dernek Başkanı ve Eğitmen Eğitmeni Mehmet Eskitaş, rafting sporunu yaparken dikkatin çok önemli olduğunu söyledi. Eskitaş, "Rafting bir ekip sporudur. Ekip arkadaşınız ile koordineli hareket etmeniz gerekir. Bu yüzden de dikkatinizi hiçbir şekilde kaybetmemelisiniz. Bu sporda canınızı ekip arkadaşınıza emanet ettiğinizi de unutmayın" şeklinde konuştu.

Eğitim sonunda dernek üyeleri ve sporcular hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ