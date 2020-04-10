Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı
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Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Güncel

Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, halka dağıtılmak üzere maske üretim çalışmalarına başlandı.

10.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:12
Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, halka dağıtılmak üzere maske üretim çalışmalarına başlandı.

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan maske üretimi, ilçe Halk Eğitim Merkezi atölyesinde devam ediyor. Üretim çalışmalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'de kumaş temini sağlayarak destek oldu. Yapılan üretim çalışmalarını Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı ile birlikte inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, " Sağlığımız her şeyden önemli. Bunun için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Halkımız bu konuda rahat olsun" dedi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Bugün, Yahyalı Halk Eğitim Müdürlüğümüzün atölyesini ziyaret ettik. Ülkeleri kaplayan virüse karşı koruma tedbirleri çerçevesinde maske üretimi için, tüm kurumlarımız, okullarımız, hatta askerimiz mesai harcıyor. İlçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze ve özellikle de kumaş temininde bize yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. "Tabii elden gelen AŞ olmaz, o da zamanında bulunmaz" der büyüklerimiz. Yahyalı'daki insanlarımıza yetecek kadar maske üretimi yapmamız lazım. Kendi söküğümüzü, kendimiz dikmemiz lazım. Bu konuda, bize katkı sunan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, en kısa zamanda bu sıkıntıların ülkeler üzerinden gitmesini temenni ediyorum. Yahyalı'daki insanlarımız müsterih olsunlar. Gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz, jandarmamız, emniyetiniz insanlarımızın sağlığı noktasında azami derecede gayret gösteriyorlar. Korona virüssüz günler diliyorum. Evde kal, sağlıcakla kal Yahyalı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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