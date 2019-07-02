Yahyalı'da kiraz hasadı başladı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Kayseri'de Aladağlar'ın kıyısında bulunan şelaleleri ve meyveleriyle ünlü Yahyalı ilçesinde kiraz hasadına başlandı. Yıllık 3 bin ton siyah, Napolyon ve sarı kirazın üretildiği ilçede toplanan ürünlerin bir bölümü yurt içi pazarında satılırken, bir bölümü de Azerbaycan, İran ve Yunanistan gibi komşu ülkelere ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl verimin daha fazla olduğunu söyleyen üretici Faruk Akı, kiraz ağacının bakımının son derece zahmetli olduğunu belirterek, "Yahyalı, kirazı ile meşhurdur. Haziran ayının gelmesiyle birlikte kirazları toplamaya başladık. Kısa bir zaman sonra da vişne toplayacağız. Bölgenin yüzde 90'ı tarımla uğraşıyor. Yahyalı bu yıl çok fazla yağış aldığı için hasada geç başladık. Kendi bahçemizde 5 ton kiraz hasadımız oluyor" dedi.

Faruk Akı, Yahyalı kirazını diğerlerinden farklı kılan özelliğinin, Toroslar'dan gelen su ve yılda 5 kez ilaçlanarak gübrelenmesi olduğunu kaydetti.



Kaynak: DHA

- Kayseri