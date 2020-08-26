Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım
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Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşlı bir teyze, yapımı devam eden hastane inşaatına 670 TL yardımda bulundu.

Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım
26.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:47

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşlı bir teyze, yapımı devam eden hastane inşaatına 670 TL yardımda bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapımı devam eden Yahyalı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Öztürk, incelemeler sırasında inşaat sahasında yaşlı bir teyze ile sohbet etti. Başkan Öztürk, sohbet ettiği yaşlı teyzenin daha sonra hastane inşaatına 670 TL yardımda bulunduğunu öğrenince duygulandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabında, yaşlı teyze ile yaşadığı diyaloğu şu şekilde paylaştı:

"Hastane inşaatı ziyaretimizde yaşlı bir teyzenin inşaata geldiğini gördük hal hatır sorduk yardımcı olalım dedik.Ben bu hastanede çalışmak istiyorum diyerekte şaka yaptı.Teyze hastane inşaatının yetkilisini sordu bizde kendisine gösterdik ve inşaattan ayrıldık.Meğer teyzemiz yardım almaya değil aldığı 670 TL yaşlılık aylığının 400 TL sini hastaneye yardım etmek üzere gelmiş.Bu necip milletle vallahi baş edilmez tıpkı Kayseri Ulu Camiinin yapımındaki kadının yaptığı yardım gibi. Teyzemize Allah ömürler versin." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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