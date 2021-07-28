Yahyalı'da GSB Spor Okullarına büyük ilgi
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Yahyalı'da GSB Spor Okullarına büyük ilgi

Yahyalı'da GSB Spor Okullarına büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GSB Spor Okulları Yahyalılı gençlerden büyük ilgi görüyor.

GSB Spor Okulları Yahyalılı gençlerden büyük ilgi görüyor.

Yahyalılı gençler, ilçe müdürlüğü tesislerinde yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Yüzlerce genç hafta içi yapılan futbol, badminton, taekwondo gibi kurslarla serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Spora alışmaları ve sosyalleşmeleri için büyük fırsat olan GSB Spor okullarında Temmuz ayının başından beri yüzlerce genç eğitim aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporun gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme noktasında en iyi yol olduğunu, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, görev yapan antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Yahyalı'da GSB Spor Okullarına büyük ilgi
Yahyalı'da GSB Spor Okullarına büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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