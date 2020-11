Yahyalı'da geleceğe nefes olmak fidan dikildi

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında bu yıl ilçede 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yahyalı Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen fidan dikme törenine Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Bugünü Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirleyen, ağaç dikimi ile alakalı yılladır hayalini kurduğumuz milli bir seferberliği ilan eden Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyor, çok sevdiği ilçemiz Yahyalı' dan şükranlarımızı sunuyoruz. Ormanların önemi ve güzelliği bilmeyenimiz yoktur. O nedenle bugün çok anlamlı bir gün. İlçemizde bugünü organize eden Bakanlığımıza, Valiliğimize, İl Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ve şef kardeşlerime teşekkür ediyorum. Göreve yeni başlayan Yahyalı, Kapuzbaşı ve Burhaniye Orman İşletme Şeflerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Geçen yıl Ağcaşar Baraj Gölü kıyısında 11 bin 111 fidanı geniş bir katılımla dilmiştik. Malum bu yıl Pandemi nedeniyle çok fazla bir davetlimiz yok. Bugün mütevazi bir toplulukla fidan dikeceğiz" diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner' de konuşmasında; " Bugün, geleceğe nefes olmak için fidan dikeceğiz. Ülkemizin ve ilçemizin her yerini yeşillendirmek için arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Yeni atanan Orman İşletme Şeflerimize ve ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl burasını özellikle seçtik. Önümüzdeki yıllarda burası ilçemizin önemli bir noktası olacak. Burada ilim ehli insanlar olacak. Burada bilim üretilecek. Bu nedenle burayı yeşillendirmeyi uygun gördük. Cumhurbaşkanımız bu çalışmayı başlatıp, bugünü adeta bayram ilan edikten sonra, bu çalışma her yıl tekrarlanacak. Maalesef istatistikler ormanlaşma oranımızın düşük olduğunu gösteriyor. Bu nedenle her fırsatta ağaç dikerek ülkemizi yeşillendirmeye çalışmalıyız. Son zamanlarda terör örgütleri ormanlarımıza saldırmaya başladı. Onlara inat, bıkmadan usanmadan ülkemizi ağaçlandırmak için gayret göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı