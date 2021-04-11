Yahyalı'da çadırda mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
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Yahyalı'da çadırda mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Yahyalı'da çadırda mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yaylada mahsur kalan besicileri belediye ekipleri kurtardı.

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Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı yaylada mahsur kalan besicileri belediye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kocahacılı Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan aileler yayla yollarının kardan kapanması nedeniyle çadırlarında mahsur kaldı.

Yahyalı Belediyesi ekiplerinin kepçe ile yolu açması sonucu vatandaşlar kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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