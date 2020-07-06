Yahyalı'da bin 708 kök kenevir ele geçirildi Yahyalı'da bir tarlada bin 708 kök kenevir ele geçirildi.

Yahyalı'da bir tarlada bin 708 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca İ.T'nin tarlasında yapılan kontrollerde bin 708 kök kenevir tespit edildi.

İ.T hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen kök kenevirde imha edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin halkın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.

Kaynak: AA