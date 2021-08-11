Yahyalı'da 48 villa parseli satışa çıkıyor

Yahyalı Belediyesi, ilçenin 100. Yıl Mahallesi'nde kendisine ait arazi üzerine hazırladığı 48 adet villa parselini 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

Yahyalı Belediyesi, ilçenin 100. Yıl Mahallesi'nde kendisine ait arazi üzerine hazırladığı 48 adet villa parselini 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

17 Ağustos Salı Saat: 10.30 da belediye encümeni huzurunda yapılacak satış hakkında değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Müstakil ev sahibi olmak için hayal kuran vatandaşlarımızı yapacağımız ihaleye mutlaka bekliyoruz. Villa parselleri çok güzel panoramik bir manzaraya sahip. Hem hemşehrilerimiz, hem de belediyemiz bu satışlardan kazançlı çıkacak. Satışlardan kasamıza giren kazancı hizmete dönüştüreceğiz. Turizm ilçesindeki daralmanın da bu sayede önünü açacağız. Ayrıca ilçemizde dikey mimari değil yatay mimarinin yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi. Başkan Öztürk konuşmasında ilçe dışından yaşayan hemşehrilerine seslenerek; "Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşayan tüm gurbetçi hemşehrilerimizi, baba ocağı ana kucağı Yahyalı'da evleri olsun istiyorlarsa mutlaka ihalemize katılsınlar. Onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Satışa çıkacak parsellerde yapılan alt yapı çalışmalarından söz eden Başkan Öztürk; "Şuan da doğalgaz, telefon, su, elektrik ve kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız parseli aldıktan 1-2 ay içerisinde villaların inşaatına başlayabilecekler. Belediyemiz estetik kurulu kararı ile yapılacak evlerin dış görünümü aynı olacak. Ama isteyen vatandaşlarımız iç planda değişiklik yapabilecekler. Eminim aldıkları bu arsadan vatandaşlarımız kazançlı çıkacaklar. Bölgede sıkıntı oluşturacak besi ahırlarını başka bölgeye kaldıracağız. Ayrıca bölgede yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yapacağız. Şimdiden parsel alan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı