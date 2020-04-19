Yahyalı'da 3 katlı bina karantinaya alındı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 katlı bir bina karantinaya alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 katlı bir bina karantinaya alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Seydilli Mahallesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor. Binada rahatsızlanan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, bu yüzden tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA