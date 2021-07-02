Yahyalı Bisiklet Turu'na büyük ilgi
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Yahyalı Bisiklet Turu'na büyük ilgi

Yahyalı Bisiklet Turu'na büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediyesi, vatandaşları spora teşvik etmek ve ilçe tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Yahyalı Belediyesi, vatandaşları spora teşvik etmek ve ilçe tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bin kişini pedal çevirdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından etkinliğe katılanlara teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Pandemi nedeniyle bu tür organizasyonlara hasret kalmıştık. Bugün çocuklarımızla hasret giderdik. Rabbim Covid19 belasından tez zamanda bizleri kurtarsın. Etkinliğimize katkı sağlayan Yahyalı Kaymakamlığı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İlçe Spor Müdürlüğü'ne, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Zabıta Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu tür faaliyetleri biz önemsiyoruz. Gönüllere dokunmak istiyoruz. Sağlıklı kalmak için bisiklet sürmenin önemini çok iyi biliyoruz. Bugün etkinliğimize katılarak bizleri mutlu ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrada faaliyetlerimiz devam edecek. Yaz spor okullarımız yakında kayıt almaya başlayacak. Çocuklarınızı kötü alışkanlıklardan korumak için bize güvenin ve gerisini merak etmeyin. Onları kötülüklerden uzak tutarak eğitmek bizlerin önemli bir görevidir. Lütfen çocuklarımıza ilgisiz kalmayalım. Onların ruhsal ve bedensel sağlıklarını her şeyden çok önemsemeliyiz" diye konuştu.

Etkinlik sonrası tura katılan 21 öğrenciye çekilişle altın hediye edildi. - KAYSERİ

Yahyalı Bisiklet Turu'na büyük ilgi
Yahyalı Bisiklet Turu'na büyük ilgi
Yahyalı Bisiklet Turu'na büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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