Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı
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Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün başlattığı araç filosunu gençleştirme çalışmaları kapsamında belediye bünyesine yeni kazıcı yükleyici iş makinası katıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün başlattığı araç filosunu gençleştirme çalışmaları kapsamında belediye bünyesine yeni kazıcı yükleyici iş makinası katıldı.

Başkan Esat Öztürk'ün talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yahyalı Belediyesi'ne kazıcı yükleyici iş makinası hibe edildi.

İş makinasının tesliminde konuşan Başkan Esat Öztürk; "İş makinalarımızı yenilemeye devam ediyoruz. İlçemiz coğrafi açıdan oldukça engebeli bir yapıya sahip. Haliyle zorlu şartlarda çalışmalar yapıyoruz. Bunun için iş makinalarımız yeni ve çok çeşitli olması gerekiyor. Buradan ilçemiz adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyoruz. Biz istemesini bilince büyüklerimizde sağ olsun bizleri geri çevirmediler. Çevre Yönetimi Genel Müdürümüze ilçemizdeki ihtiyacımızı kendilerine iletince onlarda bize yardımcı olarak kazıcı yükleyici iş makinasını hibe ettiler. İş makinalarımız olacak ki Yahyalı'nın güzel insanlarına hizmet edebilelim. Önceki günlerde kendi bütçemizle yeni silindir ve traktörü filomuza katmıştık. Bugünde bakanlığımız tarafından hibe edilen iş makinasını bünyemize kattık. İnşallah bundan sonrada kendi imkanlarımızla, imkanımız yoksa büyüklerimizin desteği ile iş makinası filomuzu genişletmek istiyoruz. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı
Yahyalı Belediyesi yeni iş makinasını bünyesine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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