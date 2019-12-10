Yahyalı Belediyesi personeline Elektronik Belge Yönetim Sistemi eğitimi

10.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:17

Yahyalı Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan E-Belediye EBYS modülüne geçiş yapıyor.



2020 yılı içinde yeni sisteme geçiş yapmayı planlayan Yahyalı Belediyesi personeline, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından 2 günlük e-Belediye EBYS modülü eğitimi verildi.



Belediye Meclis Salonunda yapılan eğitime katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Önceden belediyecilik tecrübemizi Belediye Yönetim Bilgi Sistemine (BELBİS) geçerek göstermiştik. BELBİS'i Kayseri'de sadece Talas Belediyesi kullanıyordu. İlçeler içinde de ilk defa biz kullanmaya başladık. Şimdiye kadar birçok belediyemizde çeşitli programlar kullanılıyordu. Bu programlara çok para harcanıyordu. Bu da belediyelerde kaynak israfına neden oluyordu. İçişleri bakanlığımız bu konuda güzel bir programın altına imza attı. Ben bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu programa ilk geçiş yapacak belediyeler arasında olduğumuz içinde mutluluk duyuyorum. Güneydoğu'da devletimizden almış oldukları bütçeyi, terör örgütlerine aktaran belediyeler vardı. Bunu tek noktadan kontrol etmenin çaresi de buydu. Bana göre gecikmiş bir projeydi. Ben başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve personeline yürekten teşekkür ediyorum. Bu vatanı biz kolay kazanmadık, kimseye de vermeyiz." ifadelerini kullandı.



Hizmet odaklı yerel yönetim anlayışına uygun olarak, İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan E-belediye Bilgi Sistemi ile belediyeler tek merkez üzerinden gerekli entegrasyonu gerçekleştirebileceklerdir. Böylece belediyelerin iş verimliliği artarken, vatandaşlara sunulan hizmetinde kalitesi artacak, diğer kamu kurumları ile de hızlı ve güvenli bir şekilde evrak akışı sağlanacaktır. - KAYSERİ

Kaynak: İHA