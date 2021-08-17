Yahyalı Belediyesi'ne yaklaşık 3 milyon TL gelir
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Yahyalı Belediyesi'ne yaklaşık 3 milyon TL gelir

Yahyalı Belediyesi'ne yaklaşık 3 milyon TL gelir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediyesi, ilçenin 100. Yıl Mahallesi'nde hazırladığı 48 villa parselinin satış ihalesini yaptı.

Yahyalı Belediyesi, ilçenin 100. Yıl Mahallesi'nde hazırladığı 48 villa parselinin satış ihalesini yaptı.

Belediye bahçesinde encümen huzurundan yapılan açık artırma usulü ihalede yaklaşık 3 milyon TL gelir elde edildi. Yapılan ihale hakkında değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bugün villa parselleri için yaptığımız ihalede 2.85 milyon TL gelir elde ettik. Villa parseli satışlarımız 15 günlük süre zarfında pazarlık usulü ile devam edecek. İnsanlarımız alım yapmak için fiyatların belirli olması bekliyorlar. Buradan elde edeceğimiz geliri insanlarımıza hizmet olarak harcayacağız. İhalemize katılan vatandaşlarımıza ve encümen üyelerimize teşekkür ediyorum. Villa parsellerinin bulunduğu bölgede sonbahar ve önümüzdeki yılın ilkbaharında ağaçlandırma çalışması yaparak o bölgeyi ormanlık bir alan haline getirmek istiyoruz. Bu bölgede parsel almak isteyen vatandaşlarımız 15 gün süre zarfında başvuru yapabilirler. Pandemi döneminde apartmanda oturan vatandaşlarımız müstakil evin değerini anladılar. Belediye olarak yatay mimariye önem veriyoruz. Villa parsellerimizin bir kısmı henüz satılmadı. İnşallah bu satışlardan 8-10 milyon TL arası gibi bir gelir bekliyoruz. Bugün villa parseli alan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi'ne yaklaşık 3 milyon TL gelir
Yahyalı Belediyesi'ne yaklaşık 3 milyon TL gelir
Yahyalı Belediyesi'ne yaklaşık 3 milyon TL gelir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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