Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
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Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı

Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Tapu Müdürlüğü ile protokol imzalayarak rayiç bedellerini elektronik ortama taşıdı.

Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Tapu Müdürlüğü ile protokol imzalayarak rayiç bedellerini elektronik ortama taşıdı.

Yahyalı Belediyesi'nde yapılan protokol törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Tapu Müdürü Mehmet Aşıkoğlu ve Belediye Emlak ve İstimlak Müdürü Hüseyin Bilgiç katıldı. Yapılan protokol ile birlikte vatandaşlar taşınmazlara ilişkin işlemlerini yaptırabilmek için belediyeden Rayiç Bedel Belgesi almasına gerek kalmayacak. Yahyalı'daki vatandaşların taşınmaz işlemlerinde Yahyalı Tapu Müdürlüğü'ne gitmeleri yeterli olacak. Tapu Müdürlüğü görevlileri belediye sistemine giriş yaparak vatandaşların satmak ya da almak istedikleri gayrimenkulün rayiç bedellerini görerek işlem yapabilecekler.

Yapılan protokol hakkında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Bugün Yahyalı'daki hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmak amacıyla Yahyalı Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Vatandaşlarımız gayrimenkul alıp satarken Rayiç Bedel Belgesi almak için belediyemize başvuruda bulunuyorlardı. Teknolojinin de gelişmesiyle artık buna son veriyoruz. Belediyemize borcu olmayan vatandaşlarımız, TC Kimlik Numaraları ile Tapu Müdürlüğü'nde rayiç bedel bilgisine ulaşabilecekler. Borcu olan vatandaşlarımızda borcunu ödemek kaydıyla bu imkandan faydalanabilecekler. Bu protokol ile vatandaşlarımızın bürokrasi ile uğraşmadan işlemlerini kolayca yapabilmelerini sağlamış olacağız. Bu kolaylığı vatandaşlarımıza sunmak için gayret gösteren Yahyalı Tapu Müdürlüğü'müze ve personellerime yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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