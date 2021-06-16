Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
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Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı

Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasına Yahyalı Belediyesi de katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasına Yahyalı Belediyesi de katıldı.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Yahyalı Belediyesi'nde görev yapan işçi ve memurlara ilk doz aşıları yapıldı. Belediye bahçesinde yapılan aşılama çalışmasında ilk aşıyı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptırdı. Yapılan aşılama çalışması hakkında konuşan Başkan Esat Öztürk; "Öncelikle Sağlık Bakanlığımıza, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ile tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bakanlığımız 81 ilde çok hızlı bir şekilde aşılama kampanyası başlattı. İlçemizde de bu kampanya devam ediyor. Bugün de belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz ile birlikte aşı oluyoruz. Hem kendi personelime hem de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza örnek olması için ilk aşıyı ben oldum. Aşı olmaya insanları teşvik etmek için bizlerin önder olması gerekiyor. Ülkemizde aşılama hızla bir şekilde ilerliyor. Sağlık Bakanımızın da dediği gibi bu yaz maske takacağımız son yaz olacak. Bu sıkıntılı günlerimizi ancak aşılama ile atlatacağız. Bunu Dünya Sağlık örgütü de kabul etti. Bizde buna inanıyor ve belediye personeli olarak aşımızı yaptırıyoruz. Buradan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Covid nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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