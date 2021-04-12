Yahyalı Belediyesi araç filosunu genişletiyor
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Yahyalı Belediyesi araç filosunu genişletiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yahyalı Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Yahyalı Belediyesi, ilçede hizmet kalitesini artırmak ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla hizmet araçlarını yenilemeye başladı.

Yahyalı Belediyesi, ilçede hizmet kalitesini artırmak ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla hizmet araçlarını yenilemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde araç filosuna temizlik işlerinde kullanmak amacıyla traktör alan Yahyalı Belediyesi, son olarak filosuna 2021 model silindir kattı.

Yapılan gençleştirme çalışmaları hakkında konuşan Başkan Esat Öztürk; "Araç filomuzu gençleştirme çalışmaları kapsamında belediyemize yeni silindir alımı yaptık. Silindirimizin bize maliyeti 800 Bin TL. Rabbim iş kazası vermesin. Güzel günlerde kullanalım. Geçen 7 yıllık sürece baktığımız zaman çok güzel iş makinalarını belediyemize kazandırdık. Maalesef eskiyen araçlarımız nedeniyle sıkıntılar yaşıyorduk. Sık sık arıza vermeleri bizim çalışmalarımızı sekteye uğratıyor, masraflarımızı artırıyordu. 7 yıldır kurumsal olmak yolunda önemli adımlar attık. Gerek hizmet binamız gerekse araç filomuzla kurumsal bir belediye olduk. Hemşehrilerim hizmetlerin, araçların en güzeline layık. Önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize hibe edilen JCB Kepçe filomuza katılacak. Ayrıca belediyemize 3 adet yeni çöp toplama aracı satın aldık. Yakında ilçemizde hizmet vereye başlayacaklar. Yahyalı'mıza hayır uğurlu olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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