Yahyalı Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor

Yahyalı Belediyesi, Yahyalı Orman İşletme Şefliğiyle birlikte, ilçenin Çiğilli Mahallesi Seki Dağı mevkiinde bulunan mesire alanında ağaçlandırma çalışması yaptı.

Çınar Ağacı dikimi yapılan etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokol üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Yapılan ağaçlandırma çalışması hakkında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Ağaçlandırma çalışmamıza destek veren Çiğilli Mahallesi halkına, iş adamlarına, esnaflarımıza ve gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada güzel bir çalışmaya vesile oldular. Biz belediye olarak ağaç dikimine büyük önem veriyoruz. Göreve başladığı günden beri yaptığı özverili çalışmalar dolayı, Yahyalı Orman İşletme Şefi Ufuk kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Orman İşletme Şefliğimiz ve odalarımız el ele verdikten sonra bu ilçede olmayacak güzellik yok diye düşünüyorum. İlçede bir dayanışma olursa bereket olur. Çok şükür Yahyalı'da bu bereketi yaşıyor. Her mahallemizin kendine özgü bir takım özel alanları var. Fetullah ve Çiğilli Mahallelerimizin özel alanları burası. Burada güzel bir piknik alanı oluşturuldu. Bizde ağaçlarla burasını taçlandırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bugün bizi aradılar. Belediyemize bir adet JCB kepçe hibe edileceğini belirttiler. Bu bölgenin su sorunu olduğunu biliyorum. İnşallah hibe gelecek olan aracımızla, bölgenin 2,5 km'lik su hattını çekerek buranın su sorununu çözeceğiz. Ben araç hibesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Bakanımıza ve Çevre Yönetimi Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise; " Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Orman İşletme Şefimiz geldiği günden beri yoğun bir emek sarf ediyor. Her fırsat ağaç dikimi programları yapıyor. Buna ilçedeki diğer kurumlarımızda katkı sağlıyor. Burası güzel bir yer seçimi oldu. Arkadaşlar buraya gelirken bölgenin insanlar için güzel hatıraları olduğunu belirttiler. Bölgenin su ihtiyacı var. İnşallah kurumlarımız bu sorunu en kısa sürede çözeceklerdir." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı