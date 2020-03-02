Yahyalı Belediye Meclisi Mart ayı toplantısını yaptı

02.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:35

Yahyalı Belediye Meclisi, Mart Ayı olağan toplantısını yaptı.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, meclis üyelerinin tamamı katıldı. Meclis'te 5 ana gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Oturumun başında İdlib' te meydana gelen ve 34 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyı kınayan Başkan Esat Öztürk, " İdlib şehit olan 34 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemizdeki bütün il ve ilçelerde Fetih Süresi okudu, dualar edildi. İdlib' te görev yapan erimizinden, generalimize ve bakanımıza kadar bütün askerlerimize dua ediyoruz" diye konuştu.



Ardından başlayan meclis oturumunda, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde tertip açılması ve açılan tertiplere ödenek aktarması yapılması, Yılmazlar Otomotiv Turizm Tekstil İnşaat ve Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamyonet hibesi, Okul binaları ve mabetlere yardım yapılması, Norm Kadroda, boş kadro değişikliği yapılması ve L34-C-13-A-2-C No'lu paftada uygulama imar plan notu değişikliği yapılması ile ilgili imar Komisyonu Raporu görüşülerek karara bağlandı.



Okul binaları ve mabetlere yardım yapılması gündem maddesi görüşülürken meclis üyelerine konuşan Başkan Esat Öztürk, " Daha önceki meclisimiz tarafından alınan bu güzel kararı, bu dönemdeki meclisimizde de alıyoruz. Bu güzel kararın altında imzanızın olmasını istedik. Bu karar ile alınacak sevaptan sizler de hissedar olacaksınız. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde belediyeler, okul ve mabetlere yardım yapabilir diyor. Bu kanunda kimlerin imzası varsa Cenab-ı Allah onlara uzun ömürler versin. Vefat ettilerse Allah rahmet eylesin. Gerçekten belediyelerin, ellerini çok rahatlatan bir maddemiz. Merkezi bütçeden bir takım okullarımız ve mabetlerimiz ödenek alamıyor. Ama her belediye kendi bütçesi oranında okullara ve mabetlere yardım yapabiliyor. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinde de Diğer Kurumlarla İlişkiler başlığı adı altında kurumlara yardım yapabiliyoruz. Böyle bir güzellikte yeni yasa ile gelmiş oldu. İlçemizde birçok okulumuza, mabedimize, hastanemize ve kamu kurum kuruluşlarına katkılarımız oldu. Bu konuda yapılan çalışmalar feda olsun. Nihayetinde yapılan tüm güzellikler ilçemize yapılmış oldu. Bizde bundan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA