Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
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Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı

Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediyesi'nde Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediyesi'nde Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye meclis salonunda Başkan Esat Öztürk başkanlığında toplanan mecliste, biri ek olmak üzere 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması talebi, doğalgaz şebeke yatırımı ile ilgili olarak Kayserigaz'a taahhütte bulunulması talebi, bina üzerine yapılan güneş enerji panelleri için metrekare ücret tarifesinin belirlenmesi talebi, cadde isim değişikliği talebi ve yapı kullanım izni alacak kişi ya da tüzel kişilerin gösterilen bölgelere fidan dikimi yapması talebi görüşüldü.

Toplantıda meclis üyelerine belediyenin gelir durumu hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Belediye olarak kendi yağımızda kavruluyoruz. Üretip sattığımız taşınmazlarla, enerji sektöründen gelen desteklerle, maden sektöründen gelen katkı paylarıyla ve yaptığımız gelir arttırıcı saha çalışmalarıyla gelirlerimizi artırdık. Önceden 600 bin lira olan emlak gelirimizi, yaptığımız güncelleme çalışmalarıyla 3 milyon TL çıkardık. Bu rakamı 4 Milyon TL yapmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle araç filomuzu gençleştirdik. Ayrıca; sıcak asfalt, sathi kaplama, parke, halı saha ve söz verdiğimiz Kongre ve Gösteri Merkezini yapacağız. Biz meclis üyelerimizle birlikte bir takım olarak görev süremiz bitince söz verdiğimiz projeleri yaptık diyeceğiz. Rabbim bizi mahcup etmesin. 48 Villa parselimizin 25 tanesinin satışını yaptık. Encümenimizde kalan parselleri tekrar satışa çıkaracağız. Taliplileri bizi bekliyor. Ben Belediye Meclisimizde görev yapan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı
Yahyalı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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