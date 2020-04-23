Yahya Üstün, "Ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz, yaşasın 23 Nisan" Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız izini bıraktı.

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız izini bıraktı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak 87 yıldır olduğu gibi bugün de ay yıldızlı bayrağımızın rotasında uçuyoruz. Egemenliğimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz özel uçuşla gökyüzüne bayrak açıyoruz. Yaşasın 23 Nisan"dedi.

- Yıldız - Yıldız Kaynak: DHA