Yahya Öztürk, kredilerde kolaylık istedi Dünyayı etkisi altına alan Corana Virüsü nedeniyle; ülkemizde de ciddi önlemler alınmaya devam ediyor. Devletin ilgili kurumları; bu süreçte zor durumda kalan küçük ölçekli esnaflar için Halk Bankası aracılığı ile 25 bin liralık kredi desteği açıklamasında bulundu.

Yapılan bu açıklama esnaflar için ümit olsa da şartların ağır olması dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak görüşüne baş vurduğumuz Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, kredilerde ki şartların daha esnek hale getirilmesini istedi.Öztürk, " 'Yaşanan bu mücbir sebep, esnaflarımızı çok zor durumda bıraktı. Bunlar için devletimiz bir kredi desteği açıkladı. Açıklanan kredi desteği yerinde bir karar. Ancak; bunun şartlarının ağır olması; esnaflarımızı zor duruma sokuyor.Burada esnaflardan sicil temizliği isteniyor. Bu şartın şimdilik kaldırılması şarttır. Ayrıca; kredi alan insandan teminat isteniyor. Teminatı olmayan esnafa kredi verilmeyecek. Bu da teminat veremeyenden kefil istenebilir. Ayrıca, kanun gereği iş yerleri kapatılan esnaflardan; bu şartlar aranmaması gerekiyor. Bunlara, acilen bu kredi desteği sağlanmalıdır. "dedi.

BU GÜN BİRLİK ZAMANI

Bu gün devlet-millet ve insanlık olarak birlik olma zamanı olduğunu vurgulayan Öztürk, " Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı esnaflarımız hakikaten çok zor günler geçiriyor. Bu yüzden bu kredi imkanı kolaylaştırmalıdır. Mutlu bireyler; güçlü devletin oluşmasını sağlar. Devletimizin güçlü olması için üreten ve katma değer sağlayan esnaflarımızın kazanması; mutlu olması, hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Bu yüzden acilen bu verilen kredi şartlarının yeniden gözden geçirilmeli; şartları kolaylaştırılmalıdır."dedi.

Kaynak: Bültenler