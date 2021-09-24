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Yahya Kaptan Seymen Caddesi yenilendi

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Yahya Kaptan Seymen Caddesi yenilendi

Büyükşehir, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Seymen Caddesinde alt ve üst yapıyı yeniledi. Üst yapıda ekipler gece gündüz çalıştı

KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir ekipleri gece-gündüz çalıştı;

Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı çalışmalarına kentin tümünde devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Seymen Caddesinde alt ve üstyapıyı yeniledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu otogar ile Sultan Murat caddelerini birbirine bağlayan Yahya Kaptan Seymen Caddesinde İSU tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı üstyapıyı tamamladı.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR

Yapılan alt yapı çalışmasının ardından iki gün içinde 300 metre uzunluktaki caddede trimer kazı çalışmaları yapıldı. Ardından yolun temeli olan plent miks temel serimi yapıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede çalışmaları bir an önce tamamlamak için gece geç saatlere kadar çalışan ekipler, bin ton binder asfalt serimi yaprak caddeyi baştan aşağıya yeniledi.

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