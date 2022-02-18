Yahudilikle ilgili terimler ve figürlerin bulunduğu yılan derisi ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından, tarihi eser niteliğinde olan Yahudilikle ilgili terimler ve figürlerin yazıldığı yılan derisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili aldıkları bir istihbarat neticesinde operasyon başlattı. Çalışmalar sonucunda A.G. ve S.G. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada bir sandık ele geçirdi. Sandığın içinde ise tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren Yahudilikle ilgili terimler ve figürlerin bulunduğu yılan derisi bulundu. Söz konusu tarihi eser kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

(Cem Kaan Toka-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel