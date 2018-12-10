Yahudilere Tahsis Edilen Anıt Kaldırımın Taşları Çalındı

İtalya'nın başkenti Roma'da II. Dünya Savaşı sürecinde öldürülen Yahudileri anmak için yapılan kaldırımın taşları çalındı.

İtalya Anıt Sanatları Derneği, İtalya'nın başkenti Roma'da dün gece saatlerinde ölüm kamplarına sürülen Yahudiler için yapılan 20 tarihi kaldırım taşının çalındığını bildirdi.

Alman sanatçı Gunter Demnig tarafından tasarlanan taşlar, II. Dünya Savaşı dönemindeki Holokost kurbanlarını anmak için yapılarak 1943 ve 1944 yılları arasında hayatlarını kaybeden Di Consiglio ailesinin 20 üyesine adanmıştı. Aile üyelerinin yaşamış olduğu evlerin önüne konulmuş olan taşlar, altın kaplama üzerine yazılmış basit bir yazıt özelliği taşıyordu. - ROMA