Yahudilere 'servetiniz için bana oy vereceksiniz' diyen Trump'a tepki
Haberler » Dünya » Yahudilere 'servetiniz için bana oy vereceksiniz' diyen Trump'a tepki - Haberler

Yahudilere 'servetiniz için bana oy vereceksiniz' diyen Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:01
Yahudilere 'servetiniz için bana oy vereceksiniz' diyen Trump'a tepki

ABD Başkanı , Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.


CNN'in haberine göre Trump, 'da düzenlenen Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çoğunuz emlak işindesiniz, sizleri iyi tanıyorum. Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler