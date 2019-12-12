Yahudilere 'servetiniz için bana oy vereceksiniz' diyen Trump'a tepki

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:01

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.



CNN'in haberine göre Trump, Florida'da düzenlenen İsrail Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çoğunuz emlak işindesiniz, sizleri iyi tanıyorum. Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle